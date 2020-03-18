مع اقتراب نهاية تعاقده.. غموض حول استمرار الفرنسي جوميز في الهلال

أكدت تقارير صحفية رغبة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، في تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لعام إضافي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن لوشيسكو طالب إدارة الزعيم بالإبقاء على المحترف الفرنسي على أقل تقدير للموسم المقبل.

وينتهي عقد جوميز مع الفريق الهلالي بنهاية الموسم الجاري 2019- 2020، ولم تبحث الإدارة حتى الآن موقفها من تجديد عقده.

وفي سياق آخر، قال الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي أن فريقه قد استفاد بشكل كبير من وباء كورونا "كوفيد-19" بسبب حاجة لاعبيه للراحة.

يذكر أن فريق الهلال السعودي بقياد لوتشيسكو قد وضع برنامجا تدريبيا للاعبين خلال فترة التوقف التي أعطاها النادي لكل العاملين به لمدة أسبوع، على خلفية إيقاف النشاط الرياضي بالسعودية.