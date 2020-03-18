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أخبار البلد

غلق حدائق الحيوان لمدة 15 يوما

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:49 ص
حديقة الحيوان - ارشيفية
حديقة الحيوان - ارشيفية
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صدى البلد
أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن غلق حدائق الحيوان لمدة 15 يوما، تبدأ من اليوم الاربعاء كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا المستجد وتماشيا مع سياسية الدولة لمنع التجمعات في الأماكن العامة والحدائق.

يذكر أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح، أيًا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لڨيروس كورونا المستجد.

كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تقوم بمجهود كبير لمواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، تعليق حركة الطيران من ظهر الخميس القادم 19 -3 وحتى 31 مارس، وذلك لتقليل حركة الاختلاط سواء من الداخل لمصر أو خارج مصر.


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