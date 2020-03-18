الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قالت الصحة، في مؤتمرها اليومي بشأن فيروس كورونا إن: "ما بين التحدي والاحتواء هناك جهود مبذولة عالميا لمواجهته، ففي دولة الكويت تقصي الحالات والمخالطين وترصد العدوى تسير في الاتجاه المرسوم".





أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بحمد الله تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا امرأتين ورجل ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة. حفظ الله الجميع من شرور الأمراض".





وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وهم كويتيون (مواطنتان ومواطن).





وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين ب(كورونا) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



