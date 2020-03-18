AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:04 ص
الكويت تسجل ارتفاع
الكويت تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بـ كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قالت الصحة، في مؤتمرها اليومي بشأن فيروس كورونا إن: "ما بين التحدي والاحتواء هناك جهود مبذولة عالميا لمواجهته، ففي دولة الكويت تقصي الحالات والمخالطين وترصد العدوى تسير في الاتجاه المرسوم".

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بحمد الله تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا امرأتين ورجل ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة. حفظ الله الجميع من شرور الأمراض".

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وهم كويتيون (مواطنتان ومواطن).

وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين ب(كورونا) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

وأعلنت الكويت عن تبرعها بمبلغ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثاني حالة.. الكويت تعلن شفاء سيدة قادمة من إيران مصابة بـ كورونا

وزير الصحة الكويتي: شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا

الكويت تعلن ارتفاع جديد في مصابي كورونا.. وشفاء حالة ثانية

بشرى سارة.. الكويت تنتصر على فيروس كورونا

وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 9 حالات بعد تعافي حالتين جديدتين

الكويت تعلن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فيديوجراف| كيف سيتلقى الطلاب دروسهم فى المنزل.. وزير التعلم يجيب

متصل للإبراشي على الهواء: اتبرع أنت وزمايلك وساعدوا الدولة في أزمة كورونا

لسه الأمل موجود.. شفاء مُسنّين من فيروس كورونا بحيلة علاجية

بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18- 3 -2020.. فيديو

لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020

AdvertisementS

تجارب واعدة.. هل يخرج دواء كورونا من مستشفى جبل سيناء هذا الأسبوع؟

حسن الرداد : إيمي سمير غانم طلبت الطلاق لهذا السبب

حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا..ولهذا السبب مناشدة بعدم الخروج

صحة بورسعيد تكشف حقيقة تجهيز حالة لنقلها إلى العزل بعد إصابتها بـ كورونا المستجد

دمك قد يخونك.. هذه الفصيلة الأكثر قابلية للإصابة بـ كورونا

بعد إعلان خطوبتهما.. تعليق فنانة شهيرة على ارتباط ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

لا يُبقي ولا يذر.. كورونا يصيب طفلتين في بلقاس بعد أن قضى على والدهما

لماذا لم ينتشر فيروس كورونا في قارة أفريقيا بكثرة ؟.. «الصحة العالمية» ترد.. فيديو

ظرف استثنائى..التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات.. فيديو

في يوم وفاة يحيى شاهين.. زوجته المجرية دمرت حياته.. وقصة زيادة أجره 3 أضعاف بسبب أم كلثوم

بـ الصدفة البحتة.. دواء متداول منذ عقود يقضي على فيروس كورونا

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى

بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور