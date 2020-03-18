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محافظات

أوقاف الأقصر: فتح المساجد وقت الصلاة وغلق الأضرحة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:39 ص
تعقيم المساجد في
تعقيم المساجد في الاقصر
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شمس يونس
أعلن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أنه يتم المتابعة المستمرة لتطبيق العاملين لإجراءات النظافة والتطهير الدورية داخل المساجد بمختلف الإدارات التابعة للمديرية، في إطار تطبيق محافظة الأقصر للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، تم اقتصار فتح المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط على أن لا تزيد الخطبة على 15 دقيقة، وتعليق العمل بدور المناسبات.

وشدد على أنه تم التنبيه على عدم عقد أي قران بالمساجد ودور المناسبات التابعة للمديرية وعدم إقامة أي عزاء بها، وتأجيل الدراسة بجميع المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لمديرية الأوقاف، وإغلاق الأضرحة على مستوى المديرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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