أمينة تطرح أغنية ادعيلى ياما بمناسبة عيد الأم.. فيديو

طرحت المطربة أمينة أغنية جديدة بعنوان "ادعيلي ياما" بمناسبة عيد الأم وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب".





الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي خالد نبيل.





وكانت طرحت المطربة أمينة العام الماضي آخر ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل عنوان "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة من الغياب.



