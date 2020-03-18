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تعليم

تعليم الإسماعيلية يواصل حملات التعقيم والتطهير بالمدارس

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:18 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قســم التعليـــم

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ما تشهده مدارس محافظة الإسماعيلية من حملات التعقيم والتطهير تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء ا . ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.


وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي أن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم مؤكدًا على استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19 ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.


وأضاف تم اليوم إجراءات تعقيم مبني ديوان المديرية وذلك بمشاركة مدرسة السلام الرسمية لغات حيث تم تعقيم جميع مكاتب الديوان والطرقات و السلالم الي جانب المسطحات المختلفه .


وأشاد مدير تعليم الاسماعيلية بدور مديري الادارات التعليمية و مديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة في أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة في عمليات التطهير وتم نشر تعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة على صفحة العلاقات العامة والاعلام الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

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