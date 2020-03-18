هل من يعق أمه يكن ذنبه متضاعفا عن أباه؟ علي جمعة يوضح





وأجاب "جمعة"، قائلًا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بـ4 أوامر: الأولى والثانية والثالثة للأم، والأمر الرابع للأب، فعندما يعق الولد أمه فيكون خالف 3 أوامر وعندما يعق والده فيكون خالف أمرًا واحدًا.

وأشار الى أن نص الحديث يؤذن بعظم ذنب مخالفة بر الأم عن مخالفة بر الأب، فمخالفة بر الأم الذى هو من العقوق 3 أضعاف مخالفة بر الاب وهذا هو نص الحديث، مستشهدًا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ -يعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك".. أخرجه البخارى.





وتابع قائلًا: "إذا كان عقوق الأب يدخلك النار فعقوق الأم هيؤديك فين، لذلك الجنة تحت أقدام الأمهات".





حديث "أمك ثم أمك ثم أمك.."هل يوجب إكرام أمي أكثر من أبي؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "الحديث الشريف الذى يقول [أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك] هل هذا أمر من الله أن أكرم أمي أكثر من أبى؟"، أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني - أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية - من خلال البث المباشر للدار اليوم عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك قائلًا:

هذا الحديث هو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ -يعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك".. أخرجه البخارى.

وأوضح الورداني، أن المقصود بحسن الصحبة: حسن المعاشرة، والملاطفة، والإحسان والبر، هذا الحديث يتكلم عن مقدار الحب ومقدار الاعتراف بالجميل وامتنان الأبناء للوالدين "الأب والأم" على حد سواء لانهما أصحاب فضل وجميل فى وجودك فى هذه الحياة، ولا يعنى الحديث أنك تطيع أمك ثلاث مرات على أبك.

وتابع أمين الفتوى: جاء فى الأثر موقف بين رجل يسال الإمام مالك وكأن هذا الموقف يفسر الحديث الذى نحن بصدده، فقد ورد عن الإمام مالك - رضى الله عنه - أنا رجُلً جاء إليه يسأله قال: إن أبى فى السودان "ويقصد السودان فى هذه الفترة ليست البلد ولكنها قارة أفريقيا" ويطلب منى أن أتيه وأمى تمنعنى فماذا أفعل؟، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعصى أمك، والمعنى أنه يجب على الأبناء طاعة الوالدين ومحاولة ارضائهم لنيل برهم.

وقال الله تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}.. [الإسراء - 23 : 24].

وخلاصة الامر يجب عليك طاعة الوالدين الام والاب على حدًا سواء لما جاء بالعديد من الأحاديث النبوية الشريفة وكذلك بكتاب الله تعالى.



بر الوالدين .. الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الأبوين على الأولاد فيهما عقوقًا

بر الوالدين ..قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن غضب أحد الوالدين على الابن أو البنت بدون سبب لا يُعد عقوقًا يأثمان عليه، لافتًا إلى أنه ينبغي على الأولاد أن يصبروا على والديهم مهما فعلوا.



من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، ردًا على سؤال: هل يجب عليَ طاعة أمي في قطع صلتي بأهل والدي؟ أن انشغال الناس في يوميات الحياة بدون قصد قطيعة الرحم، وعدم تواصلهم مع أقاربهم؛ لا يعد قطيعة للرحم التي نهانا الله عنها في قوله تعالى:« فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)».



