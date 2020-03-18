هواوي تكشف عن هاتفها الجديد وتطرحه للحجز المسبق بدءًا من اليوم بمصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الجديد 7i Nova في السوق المصري ابتداءً من يوم 18 إلى يوم 24 مارس 2020 بسعر تنافسي يبلغ 4199 جنيهًا. حيث يتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين والتي تشمل Huawei Band 4.

يعد HUAWEI Nova 7i الجديد ثاني هاتف تقدمه هواوي للسوق المصري يعتمد على منصة خدمات وتطبيقات Huawei Mobile Services (HMS) بشكل كامل، والتي تقدم تجربة حياتية رقمية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين. كما يعتبر الهاتف واحد من أهم الفئات لدى هواوي، حيث إنه يمزج بين الفئة المتوسطة والفئة الـعليا من حيث الإمكانيات، والشكل، وبسعر تنافسي، وهو ما يؤهله ليكون الاختيار المناسب للكثير من المستهلكين.

وفي هذا السياق، صرح السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "إن عالم الهواتف الذكية يعد واحدًا من أكثر القطاعات نشاطًا ويشهد العديد من التغير والتطور بشكل سريع. ولذلك، نعمل في هواوي كفريق واحد للخروج بكل ما هو جديد في فئتنا المختلفة. فنحن نحرص على تحديث وتجديد كافة الهواتف التي نقدمها في سلسلة الـ Nova كجزء من عمليات البحث والتطوير التي نعمل عليها لتلبية احتياجات المستخدمين. فإن تلك الفئة لاقت نجاحًا كبيرًا في السوق المصري، نظرًا لإمكانياتها المتطورة التي تتطابق نسبيًا مع الفئات الـعليا وبأسعار تنافسية."

وأضاف: "أن المستهلك المصري أصبح لديه الوعي الكافي لاختيار الهاتف الذكي الذي سيستخدمه دون التأثر بأي شيء في قرار الشراء. وأخيرًا نحن الآن نستعد لطرح Nova 7i ونتمنى ان نحقق به نجاح جديد في عائلة الـ Nova، وذلك لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة ومتطورة تتوافق مع متطلبات السوق حاليًا خاصةً، وانه يعد واحدًا من الهواتف الذكية الأكثر شعبية لدى هواوي."

يأتي هواوي Nova 7i بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرتان بدقة 2 ميجا بكسل. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل وهي عدسة واسعة F/2.0‏ لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح. يتميز Nova 7i برقاقة معالج Kirin 810 المتطورة من هواوي المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتي معالجة عصبية لتوفر أداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بالنسبة لفئة الهواتف فوق المتوسطة.

والجدير بالذكر، أن هواوي قد قدمت عائلة الـ Nova في مصر منذ عام 2018 لتحقق نجاحًا ملحوظًا من خلال العديد من الهواتف وهم عائلة هواوي Nova 3، وذلك انطلاقًا من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها.