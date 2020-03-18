مسافرة في حالة سكر تحاول اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة.. تعرف على التفاصيل

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا القبض على سيدة في حالة سكر بعد محاولتها اقتحام قمرة القيادة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الخطوط الجوية الماليزية لدى وصولها إلى مطار "هيثرو" بالعاصمة البريطانية "لندن" أمس، الثلاثاء.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه تم استدعاء الشرطة عقب هبوط الطائرة مباشرة.





ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان قوله إنه بعد هبوط الطائرة، صعدت شرطة مكافحة الإرهاب على متنها وألقت القبض على شخص ما بسبب محاولة الدخول إلى قمرة القيادة.





وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم شرطة العاصمة إن الضباط في مطار "هيثرو" ألقوا القبض على سيدة للاشتباه في أنها كانت مخمورة على متن الطائرة، وتم احتجازها.





وسلط متحدث باسم الخطوط الجوية الماليزية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المسافرة، التي لم يتم الكشف عن هويتها أو جنسيتها، أصبحت عدوانية في منتصف الرحلة، وتدخل أفراد طاقم الطائرة للتعامل مع الموقف، مع الحرص على ألا يؤثر على بقية الركاب قدر المستطاع، وتم تسليم الراكبة المتسببة في المشكلة إلى الشرطة بعد وصول الطائرة.





وحرص المتحدث باسم شركة الطيران على التأكيد للمسافرين أن سلامتهم وسلامة طاقم الطائرة أولوية قصوى بالنسبة للشركة.



