هل تصح صلاة الفرض مرتين بنية قضاء الفوائت؟.. الإفتاء ترد





وأجاب ممدوح، قائلًا: نعم، يصح أن تصلى الفرض مرتين وثلاث مرات وأكثر بنية قضاء ما عليك من صلوات فائتة.





وأشار إلى أن من كان عليه صلوات فائتة عليه أن يقضيها بأن يصلى الظهر الحالى ويصلى ما عليها من ظهر من فوائت، فهذا هو المطلوب من الإنسان لأن هذه الصلوات تعتبر دينا فى رقبته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((دين الله احق ان يقضى)).





حكم قضاء الصلوات الفائتة مع النوافل .. أمين الإفتاء يجيب