حملات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بـ الغردقة و الاقصر

في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها.





وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الاسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الاقصر وهكذا، مشيرا الي أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان ويقوم بتنفيذها فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.





وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفندق كل ٣ ساعات وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.





وأكد فوزي أن شركة TUV-Nord الألمانية تقوم الان بعملية فحص وتفتيش علي الفنادق للتأكد من أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتي تبدأ من فترة الوقاية الي فترة اكتشاف الإصابة وما بعدها.





أما شركة Preverisk التي ستبدأ عملها من بعد غد الجمعة بمحافظة الأقصر سوف تعمل علي تطهير الفنادق والتأكد من صحة ودقة خطوات التعقيم الصحيحة فيها وضمان كفاءتها، بالإضافة الي تطوير الإجراءات وقوائم المراجعة الكاملة للتعقيم في الفنادق واجراء الاختبارات الخاصة بال swamp tests من مناطق انتقائية في الفنادق (غرف الضيوف، الأماكن العامة، المطاعم، والكافيتريات، والأماكن الترفيهية).





وأكد فوزي أن الشركة سوف تقوم أيضًا بتدريب العاملين علي طرق التصرف المثلي في حالة وجود حالة إصابة في الفندق عن طريق تدريب العاملين وعمل محاكاة بالعدوى الفيروسية، كما سيتم عمل برامج توعية للعاملين بالفنادق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.