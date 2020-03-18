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أخبار العالم

أمريكا تعلن ارتفاعا مخيفا لعدد وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا ضخما في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وقالت الولايات المتحدة إنها سجلت 84 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.


وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أوردت أمس أن أكثر من 100 شخص توفوا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.


وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 5000 شخص، الثلاثاء، بزيادة 5 أضعاف خلال 7 أيام، مع تكثيف الولايات المتحدة لعمليات الاختبار للكشف عن إصابات كورونا وتدابير الحد من انتشاره.
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