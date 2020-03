عبر Spotify.. كارمن سليمان وفنانات الوطن العربى يحتفلن بـ عيد الأم

لأن الموسيقى تعبّر عما يعجز عنه الكلام، لجأت بعض الفنانات للاحتفال والتعبير عن حبهن واحترامهن وتقديرهن لأمهاتهن من خلال موقع Spotify بمناسبة عيد الأم.

فليس هنالك أجمل من علاقة الفتاة بأمها.





اختارت الفنانة العراقية أصيل هميم ذات الشعبية الكبيرة في السعودية عبر Spotify ، أغنية "يا عيني يا أمي" للمغني كريم منصور وكذلك أغنيتها "أنت السعادة" لتهديها لأهم امرأة في حياتها، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة المطلقة عندما تكون بجانب والدتها.





وواصلت المغنية العراقية المحبوبة وصف والدتها عبر كلمات أغنية الراحل سعدون جابر "يا أمي" قائلة: " ياماي عيوني أمي.. قلب هالبحر أمي.. سلام وخير أمي".





وأشارت الفنانة المصرية كارمن سليمان إلى العصر الذهبي من خلال إهدائها الأغنية الكلاسيكية "ست الحبايب" تعبيرًا عن حبها لوالدتها.





وعندما طُلب منها إرسال رسالة إلى والدتها، قالت كارمن: "كل سنة وإنت طيبة يا ماما، ويارب دايمًا مع بعض. ربنا يخليكي ليا." وأشارت إلى لأغنية "أمي" للمطربة شادية لتعبر عن امتنانها وتقديرها لها.