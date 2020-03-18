خبير مكافحة كورونا في الصين يصدم بريطانيا: خطة مناعة القطيع لن تفلح فى مواجهة الفيروس

بعد نجاح الصين في السيطرة على تفشي الفيروس التاجي كورونا (كوفيد-19)، حذر كبير خبراء مكافحة كورونا في الصين من أن النظام التي تتبعه بريطانيا في مكافحة الفيروس، نظام «مناعة القطيع» لن يحتوي تفشي الوباء العالمي بل سيزيد الأمر صعوبة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وبخ المستشار الطبي الصيني الكبير نهج المملكة المتحدة، مؤكدا انه نظام معدي وقاتل، وتعتمد فيه بريطانيا على السماح للمواطنين بالتقاط الفيروس لبناء مناعة للشعب قوية تمنع الإصابة به مجددا.
وقال الدكتور تشونج نانشان في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، أن نظام مناعة القطيع لن يحل الأزمة بل سيزيد الأمر صعوبة، خاصة وأنه لا يوجد دليل حتى الآن بأن المتعافين من الفيروس سيصبحوا محصنين ضده مدى الحياة.
وأضاف الدكترو تشونج أن خطوتهم التالية ستكون تطوير لقاحات فعالة كنوع من التعاون العالمي في محاولة السيطرة على الفيروس في باقي دول العالم، بالتزامن مع بدء الصين في إجراء أول تجاربها السريرية للقاح فيروس كورونا
وقال الباحثون إنهم مستعدون لإنتاج الدواء حال نجاحه بكميات كبيرة.
و استضافت حكومة قوانجتشو فى مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين المؤتمر الاعلامى للوقاية من الفيروس التاجى السادس والأربعين، بحضور لجنة من كبار الخبراء والمسعفين، وقال كبير المستشارين الطبيين الأسبوع الماضي إن النمط الحالي لتفشي المرض خارج الصين يشبه مسار تفشي المرض في ووهان في أيامه الأولى، وحث الدول في جميع أنحاء العالم على تكثيف جهودها للسيطرة على الفيروس والوقاية منه من أجل هزيمة الوباء.