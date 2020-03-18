خبير مكافحة كورونا في الصين يصدم بريطانيا: خطة مناعة القطيع لن تفلح فى مواجهة الفيروس

بعد نجاح الصين في السيطرة على تفشي الفيروس التاجي كورونا (كوفيد-19)، حذر كبير خبراء مكافحة كورونا في الصين من أن النظام التي تتبعه بريطانيا في مكافحة الفيروس، نظام «مناعة القطيع» لن يحتوي تفشي الوباء العالمي بل سيزيد الأمر صعوبة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وبخ المستشار الطبي الصيني الكبير نهج المملكة المتحدة، مؤكدا انه نظام معدي وقاتل، وتعتمد فيه بريطانيا على السماح للمواطنين بالتقاط الفيروس لبناء مناعة للشعب قوية تمنع الإصابة به مجددا.





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