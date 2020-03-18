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منوعات

ما هو دواء فافيبيرافير الياباني الذي أعلنته الصين علاجا لكورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:05 م
عقار طبي
عقار طبي
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أماني إبراهيم
بالتزامن مع إعلان عدة دول عن وجود لقاح فعال ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، انضمت اليابان إليهم بدراسة أجراها فريق من الخبراء الطبيون في تحديد دواء فعال ضده أيضا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال خبراء طبيون في الصين إن دواء الإنفلونزا فعال بشكل واضح في علاج الفيروس التاجي، وتمت تجربة دواء "فافيبيرافير" ويحتوي على المكون النشط في دواء ياباني مضاد للأنفلونزا يدعى "أفيجان".


وتمت تجربة الدواء على 340 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا في الصين، وتعافى المرضى الذين تناولوا مادة "فافيبيرافير" بشكل أسرع وتحسنت صحتهم خاصة وظائف الرئة والجهاز التنفسي مقارنة بالذين لم يأخذوا الدواء.

وبحسب دراسة الأطباء اليابانيين فإن المكون الرئيس بالدواء يمنع الفيروس من التكاثر بالجسم، وسيستكمل باحثون من مدينة هونج كونج التحقق من مدى أمان الجرعات على مرضى فيروس كورونا.

ومادة أفيبرافير هي عنصر نشط أثبت فعاليته ضد سلالات الإنفلونزا والحمى الصفراء ومرض الحمى القلاعية وبعض عائلات الفيروسات الأخرى، وتم تقديمه لـ 80 مريضًا في شنزن بـ ووهان الصينية وتعافوا جميعهم بشكل أسرع.

وقال تشانغ شين مين المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن فافيبيرافير كان فعالا دون آثار جانبية واضحة في مساعدة مرضى الفيروس التاجي على التعافي، ونقلت صحيفة الجارديان عن شينمين ما قاله بأن الدواء يتمتع بدرجة عالية من الأمان والفعالية بشكل واضح في العلاج.

والمرضى الـ 80 الذين تناولوا الدواء تحولت نتائجهم إلى سلبية للفيروس التاجي بعد 4 أيام فقط من تشخيصهم بأنهم حاملين للمرض، مقارنة بفترة الشفاء العادية التي تستغرق 11 يوما لمن لا يتناول عقارا طبيا.

وستشمل دراسة جديدة للدواء تجربته على 60 مريضًا بفيروس كورونا وسيتم علاجهم لمدة 10 أيام، وبمجرد تحقيقه النتائج المرجوة سيتم توفير أقراص الدواء مجانا كحماية وقائية للمرضى.
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