الخطر ليس على الكبار فقط.. دراسة جديدة عن الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بـ كورونا

«كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي» تداولت هذه الجملة على نطاق واسع بأن خطر الموت بسبب الفيروس المستجد المنتشر في العالم لا يهدد إلا كبار السن، ولكن هذا الاعتقاد يجب تغييره بعد نشر مجموعة من العلماء الصينيين دراسة جديدة متعلقة بالفئات الأكثر ضررا من الفيروس.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن كبا ر السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروسات تاجية حادة مثل كورونا (كوفيد-19)، ولكن الخبراء يحذرون من أن الشباب والأشخاص الأصحاء ما زالوا يموتون من عدوى الجهاز التنفسي، وأن خطر كورونا يتم تحديده وفقا للأمراض المزمنة الذي يعاني منها الشخص سواء طفل أو مسن بدليل شفاء مسنين.









وأصيب أكثر من 200 الف شخص بالفيروس في حوالي 170 دولة حول العالم، منذ بدء تفشي المرض في الصين أواخر ديسمبر الماضي، و معظم الوفيات الـ 8000 المسجلة في جميع أنحاء العالم كانوا من كبار السن أو أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وضعف أجهزة المناعة.