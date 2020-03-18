مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للشعب بسبب كورونا

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة شديدة اللهجة للشعب المصري بشأن فيروس كورونا .





وقال مرتضي ، عبر قناته على "اليوتيوب" ، إن هناك بعض المصريين يستهترون بالوضع بسبب فيروس كورونا ، معلقا ، استهتار وجشع .





وتابع ، أن المصريين جميعهم فى الشوارع المصرية والمولات والدولة صرحت ان حياتك معرضة للخطر ، "الدولة هتلطم" .





وواصل ، يجب على المصريين الجلوس في المنازل مشددا ، علي ان يجب تغير عاداتنا القديمة فى الوقت الحالي ، بعدم التقبيل والأحضان والسلام بالأيدي .



