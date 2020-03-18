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رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للشعب بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:48 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسن العمدة

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة شديدة اللهجة للشعب المصري بشأن فيروس كورونا .

وقال مرتضي ، عبر قناته على "اليوتيوب"  ، إن هناك بعض المصريين يستهترون بالوضع بسبب فيروس كورونا ، معلقا ، استهتار وجشع .

وتابع ، أن المصريين جميعهم فى الشوارع المصرية والمولات والدولة صرحت ان حياتك معرضة للخطر ، "الدولة هتلطم" .

وواصل ، يجب على المصريين الجلوس في المنازل مشددا ، علي ان يجب تغير عاداتنا القديمة فى الوقت الحالي ، بعدم التقبيل والأحضان والسلام بالأيدي .

واختتم مرتضي منصور ، تصريحاته ، أن الدولة أغلقت المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا ، والشعب متواجد فى الشوارع .
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