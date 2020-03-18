بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق توجه رسالة لوالدها فى ذكرى رحيله

نشرت الممثلة منى فاروق ، صورة لوالدها الراحل عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، في ذكرى رحيله.





وكتبت منى فاروق ، في تعليقها على الصورة: «الله يرحمك يا أطيب خلق الله يارب اللقاء القريب .. الله يرحمك يا بابا .. الذكرى السنوية لابويا أرجو الدعاء والفاتحة».





وكانت نشرت منى فاروق، قبل أيام تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد الأزمة النفسية التي تعرضت لها، خاصة بعد خروجها من السجن.





وقالت منى فاروق متمنية زيارة بيت الله الحرام: "يا رب اكتبلى العمرة .. نفسي أزور بيت النبي اشتكيله".



