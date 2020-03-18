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أخبار العالم

فرنسا تعلن تسجيل 89 وفاة و3711 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:43 م
كورونا
كورونا
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حسام رضوان

أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وقالت الصحة الفرنسية إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 264 شخصا.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 9134.

كما سجلت اليوم أيضا تعافي 1000 شخص من المصابين

وكانت فرنسا أعلنت أمس الثلاثاء،  ارتفاع  عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 175 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 5423 حالة إصابة.

ويعني ذلك أن فرنسا سجلت 3711 حالة إصابة، و89 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


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