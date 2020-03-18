AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: فيروس كورونا سيتراجع في هذا الموعد.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:24 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلنا فيه موعد تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال ترامب معلقا على الفيديو:"15 يوما ويتباطأ الانتشار (لفيروس كورونا)".

ويوضح الفيديو إنه في حال اتبع الناس التعليمات الصحية المتمثلة في تجنب الازدحام والتجمعات، أكثر من 10 أفراد، وغسيل الأيدي باستمرار، تجنب السفر غير الضروري والزيارات الاجتماعية، والعمل من المنزل قدر المستطاع، وتطهير الأسطح، والعزل الذاتي في حال الشعور بالإعياء.

وكان ترامب أعلن في مؤتمر صحفي أن هناك تقدما ملحوظا في العمل على لقاح فيروس كورونا الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنوفية تستعرض سبل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا

الوقاية خير من العلاج.. طرق تمنع إصابتك بفيروس كورونا

قبل موسم الحج.. الأطباء توضح طرق اكتشاف فيروس كورونا المستجد

إيران توجه اتهاما خطيرا لـ ترامب بشأن كورونا

ليس قبل عام.. مسؤول بالصحة الأمريكية يصدم ترامب بشأن علاج كورونا

ترامب: مستعد لاستخدام قوة أمريكا الكاملة لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بالأسود الأنيق... هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها

خرجت من الحجر الصحي .. إعلامية شهيرة تكشف قصة شفائها من فيروس كورونا.. شاهد

انتظروا إجراءات جديدة.. تامر أمين: مصر فى المستوى الأول لانتشار فيروس كورونا.. فيديو

منظمة الصحة العالمية تعلن موعد طرح علاج لفيروس كورونا في الأسواق.. فيديو

عزل المحامية .. قرار صادم من أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور

تعرف على موعد طرح سكودا أوكتافيا الجديدة في السوق المصري

في شهر واحد.. مشروب يعالج قرحة المعدة