ترامب: فيروس كورونا سيتراجع في هذا الموعد.. فيديو

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلنا فيه موعد تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال ترامب معلقا على الفيديو:"15 يوما ويتباطأ الانتشار (لفيروس كورونا)".





ويوضح الفيديو إنه في حال اتبع الناس التعليمات الصحية المتمثلة في تجنب الازدحام والتجمعات، أكثر من 10 أفراد، وغسيل الأيدي باستمرار، تجنب السفر غير الضروري والزيارات الاجتماعية، والعمل من المنزل قدر المستطاع، وتطهير الأسطح، والعزل الذاتي في حال الشعور بالإعياء.





وكان ترامب أعلن في مؤتمر صحفي أن هناك تقدما ملحوظا في العمل على لقاح فيروس كورونا الجديد.