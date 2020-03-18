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أخبار العالم

مجلس الوزراء الكويتي يبحث حظر التجول فى البلاد غدا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:51 م
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
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القسم الخارجي
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إنه من المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء غدا الخميس، مسألة حظر التجول، مشددا على أنه والنواب طلبوا الأخذ بالاعتبار العديد من الأمور أهمهما شريحة كبار السن.


ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أكد الغانم، أهمية أن يكون هناك حل، إن دعت الحاجة للقرار، سواء تكون المدد محددة، أو تطبيق حظر التجول على المناطق التي بها مشاكل. 


وأضاف: "لا نريد لآبائنا وأمهاتنا أن يكونوا في فزع وهلع وانقطاع عن أسرهم، بأي حال من الأحوال، إلا في حالة الضرورة القصوى"، مؤكدا أنه سينقل ذلك إلى رئيس الحكومة.


وأشار إلى أن الاجتماع تطرق للمخزون الإستراتيجي في الجمعيات التعاونية وموضوع إجلاء العمالة الوافدة، وعلى الأخص من كان يرغب في ترك البلاد. 


وأوضح الغانم "يجب أن نكون منصفين كعادتنا، فمن الوافدين من يقف كتفا بكتف مع إخوانه الكويتيين ويعملون بالصف الأول، والمسيئون والمخالفون يطبق عليهم القانون".


وأكد ضرورة تطبيق وزارة الداخلية للقرارات التي اتخذها وزير الصحة اليوم بشأن الأعراس والدواوين، التي انتقلت من الصالات إلى البيوت، والتي هي السبب في طرح موضوع فرض حظر التجول.

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