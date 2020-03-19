حظر تجوال.. شاهد أول فيديو من داخل بلقاس بعد وفاة حالتين بـ فيروس كورونا

مشاعر حزن وقلق تسود بلقاس وقراها بعد وفاة اثنين بسبب إصابتهم بـ فيروس كورونا ومن ثم قام الأهالى بعزل أنفسهم خوفًا من المرض.

المدينة التي راح منها اثنين من أبنائها ضحية لهذا الفيروس –الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء- حيث كشف "محمد صلاح" أحد أبنائها عمّا يدور داخل مدينة بلقاس قائلاً: "الخوف تسرّب للناس والقلق، كتير عزلوا نفسهم وقفلوا عليهم بيوتهم فترة الليل بقت صعبة جدًا، الحياة بعد ما كانت طبيعيه بنسبة 100% بقى فيها ركود وقلّت الحركة والخروج الطبيعى ووصلنا لـ 40%، مضيفًا، والله إحنا بلد كبيرة جدًا عددنا هيقرب من المليون والعزل ده مأثر فينا؛ عايزين نرجع للحياة.





حديث محمد لا يختلف كثيرًا عن حديث ابن بلدته "أحمد على"، الذي أكد كلامه قائلاً: "فى فترة النهار الحياة ماشية طبيعى والمحلات فاتحة عادى أما بالليل المحلات بتقفل إلا ما رحم ربى للضرورة والصيدليات اللى فاتحة طول اليوم طبعا بسبب الظروف اللى احنا فيها، بلقاس مركز كبير وصعب علينا اللى بنشوفه ده".



