وزير التموين: لدينا اكتفاء في الزيوت لأكثر من 4 أشهر ..فيديو

كشف على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مصير الزيوت إذا ما تم استمرار معاناة البلاد من أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المخزون في البلاد من السلع الأساسية آمن تمامًا. معاناة









وأضاف علي المصيلحي، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" المصرية، مساء أمس الأربعاء، أن احتياطي مصر من الزيوت في أعلى معدل على الإطلاق، ويكفي 4.7 أشهر كمخزون استراتيجي، متابعا أن هذه هى السعة القصوى التي من الممكن الوصول لها في تخزين الزيوت في مصر, وهذا معدل لم أراه من قبل.





وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية بمصر من أكثر الصناعات المتقدمة، والدولة تصدر صناعات غذائية للخارج، بما يزيد على 5.4 مليار دولار لدول أوروبا وأفريقيا.





وأكد وزير التموين، أنه مهما حدث فى أزمة كورونا فإن الغذاء والدواء آمنان، والاحتياط الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 4 أشهر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن نقص السلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.