الجزائر.. ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 7 حالات و75 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 7 حالات.





وقالت وزارة الصحة في بيان أمس، الأربعاء، إنها سجلت "75 إصابة بفيروس كورونا بالجزائر و7 وفيات".





وأضافت "أن 32 مصابا بفيروس كورونا في الجزائر تماثلوا للشفاء وغادروا الحجر الصحي".





وفي وقت سابق، أغلقت الجزائر حدودها البرية، وأوقفت الرحلات البحرية والجوية كما أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطاب للأمة الثلاثاء عن وقف كل التجمعات والمسيرات.





وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 204 آلاف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.



