السعودية تحدد 3 حالات لتجميد حسابات العملاء البنكية.. تعرف عليها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قرارها بتعليق تجميد حسابات العملاء البنكية لمدة (30) يومًا وفق حالات محددة.

وتأتي هذه الخطوة إلحاقًا بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة، ومراعاة للظروف الحالية، التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).