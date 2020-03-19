لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة ملكة بيك.. فيديو





تقول كلمات الأغنية :"ملكة بيك .. أنا عينيك .. أنا اللي هنسيك ماضيك .. هغير كل حاجة فيك، أنا الحنية والطيبة اللي راجعة ليك، أنسى زمان، كل اللى فات ده ماضى وكان، داخلة حياتك بالأمان، عشان أعيشلك وتعيشلى الباقى من الحياة، ملكة بيك".





أغنية "ملكة بيك" كلمات وألحان توزيع مونتي، والتسجيل والمكس في إستوديو م. ياسر انور، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.





يذكر أن طرحت لطيفة، العديد من أغاني البوم "أقوى واحدة"، كان من بينها :"خاصمني ماشي"، و"كن جميلا"، و"ماتقربليش"، و"ادى عقد"، وغيرها من الأغاني.













طرحت الفنانة لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ملكة بيك" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".