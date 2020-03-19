الهند تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 169 حالة؛ وذلك بعد تأكيد إصابة 11 إصابة جديدة.





وسجلت الهند حتى الآن 169 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات فيما تعافى 14 شخصا.





ووضعت وزارة الصحة الهندية أكثر من 5700 شخص ممن خالطوا الحالات المصابة بالفيروس تحت مراقبة صارمة.. وحظرت السفر إلى عدد من الدول التي تعتبر بؤرة لفيروس كورونا، سعيًا لاحتواء الفيروس.





وفي وقت سابق، منعت السلطات الهندية وزراء الحكومة من السفر خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19".





وكانت وزارة الخارجية الهندية قد أعلنت أمس الأربعاء، أن عدد رعاياها في الخارج الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بلغ 276 شخصا.





وأوضحت الخارجية الهندية - في بيان نقلته قناة (إنديا تي في) الهندية، الأربعاء - أن 255 هنديا أصيبوا في الهند، و12 في الإمارات، و5 في إيطاليا، ومواطن واحد في كل من: (هونج كونج - الكويت - رواندا - سريلانكا).



