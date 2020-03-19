الأخطر.. دراسة صينية تحذر من عرض جديد لفيروس كورونا

كشفت دراسة صينية حديثة أن واحدًا من كل أربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي كالإسهال، وذلك إلى جانب الأعراض السابقة المتعارف عليها كالحمى والسعال وضيق التنفس.





وجاءت هذه النتيجة من دراسة وصفية متعددة القطاعات في الصين أجراها باحثون في مجموعة خبراء العلاج الطبي في "ووهان" لمرضى فيروس كورونا المستجد في الصين.





وكشفت الدراسة الجديدة أن مريض فيروس كورونا المستجد ( COVID-19) يعاني من أعراض في الجهاز الهضمي من نتائج سريرية أسوأ وخطر أعلى للوفاة مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أعراض في الجهاز الهضمي، مما يؤكد أهمية تضمين أعراض مثل الإسهال للاشتباه في فيروس كورونا المستجد ( COVID-19) مبكرًا في مسار المرض قبل أعراض الجهاز التنفسي.





وقال الدكتور برينان م. شبيجل، في جامعة بكين في الصين: "قد يؤدي هذا إلى التشخيص المبكر لفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 )، والذي يمكن أن يؤدي إلى علاج مبكر وحجر صحي أسرع لتقليل انتقال العدوى من الأشخاص الذين لا يزالون دون تشخيص".



