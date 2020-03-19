AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة العالمية: مصر وسلطنة عمان من أقوى الدول التي تمتلك نظم مراقبة ضد كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:30 ص
مصر - سلطنة عمان
مصر - سلطنة عمان
Advertisements
ميـــس رضــا
أشاد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالطريقة التي تعاملت بها سلطنة عُمان في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وقال "جبور"، في مقابلة مع شبكة سي ان ان "إن السلطنة ومصر هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان نظام مراقبة قويا يعتمد على الأحداث" وبتوجيه من منظمة الصحة العالمية فقد عملتا بشكل جيد من أجل احتواء المجموعات منذ بداية الحدث أو ظهور الأعراض لدى السياح ومن ثم تتبع الاتصالات والسيطرة عليها داخل المجتمع لكي لا تنتشر على نطاق أوسع فيه".

وأعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12 من المصريين، جميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابية للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت أمس، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد 19) لـ8  عمانيين ووافد، منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج ، وحالتين  قيد التقصى الوبائى.

 ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لوزارة الصحة العمانية إن إحدى الحالات تخضع للعلاج بالمستشفى وبحالة صحية مستقرة ، بينما تخضع بقية الحالات للعزل المنزلي.

 وأضافت أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان أصبح ( 33 ) حالة منها ( 29 ) حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج وجاري  التقصي الوبائي عن أربع حالات.

 وأكدت وزارة الصحة العمانية أن ( 12 ) حالة  قد تماثلت للشفاء.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يرتفع إلى 6 .. الصحة: وفاة 2 وتسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.. وفاة حالتين جديدتين لإيطالية ومصري.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 196 حالة

الصحة: تسجيل 196 حالة مصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة و26 متعافيا

40 حالة سلبية.. الصحة تكشف أحدث إحصائية عن إصابات كورونا فى مصر

الصحة: إصابة 14 حالة جديدة بـ كورونا وشفاء 28

كورونا فى مصر: الإجمالى 210.. شفاء 28 حالة.. 6 وفيات

ترشيحاتنا

توقعات بإصابة مليون مواطن بـ كورونا.. آخر التطورات فى بلجيكا حول عدد الإصابات والوفيات..فيديو

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها

حلم ليفربول في خطر.. اجتماع طارئ لبحث مصير الدوري الإنجليزي.. اليوم

الأكثر أمانا.. مكان لم يصل إليه فيروس كورونا تعرف عليه

أخبار الفن.. قصة حب منة عرفة وعلى غزلان.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. فنانة شهيرة تحتقر موقف شقيق ياسمين صبري

أستاذ مناعة يقدم نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها