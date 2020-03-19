الصحة العالمية: مصر وسلطنة عمان من أقوى الدول التي تمتلك نظم مراقبة ضد كورونا

أشاد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالطريقة التي تعاملت بها سلطنة عُمان في التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.
وقال "جبور"، في مقابلة مع شبكة سي ان ان "إن السلطنة ومصر هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان نظام مراقبة قويا يعتمد على الأحداث" وبتوجيه من منظمة الصحة العالمية فقد عملتا بشكل جيد من أجل احتواء المجموعات منذ بداية الحدث أو ظهور الأعراض لدى السياح ومن ثم تتبع الاتصالات والسيطرة عليها داخل المجتمع لكي لا تنتشر على نطاق أوسع فيه".
وأعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12 من المصريين، جميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابية للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت أمس، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد 19) لـ8 عمانيين ووافد، منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج ، وحالتين قيد التقصى الوبائى.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لوزارة الصحة العمانية إن إحدى الحالات تخضع للعلاج بالمستشفى وبحالة صحية مستقرة ، بينما تخضع بقية الحالات للعزل المنزلي.
وأضافت أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان أصبح ( 33 ) حالة منها ( 29 ) حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج وجاري التقصي الوبائي عن أربع حالات.
وأكدت وزارة الصحة العمانية أن ( 12 ) حالة قد تماثلت للشفاء.