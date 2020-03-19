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مرأة

علاج كورونا بعد تحوله لوباء.. تعرفي كيف يتم؟

الخميس 19/مارس/2020 - 10:30 ص
علاج كورونا
علاج كورونا
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لمياء الياسين

علاج كورونا أصبح يشغل العالم بعد أن تحول إلى وباء عالمى وتجري حاليا العديد من التجارب للوصول إلى لقاح علاج لكورونا  فى أسرع وقت. 

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن هناك مبادرات مبشرة ولن يكون علاج كورونا خلال شهر أو شهرين ولن يكون العلاج متوفر إلا خلال عام على الأقل.

وأوضح  الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هناك أدوية علاج كورونا متوفرة وتستخدم  لأغراض اخرى،و هو دواء كلوركوين الذي  كان يستخدم في علاج المفاصل والوقاية من الملاريا. 

على الجانب الاخر  أكدت بعض الابحاث أنه يمكن علاج كورونا من خلال إستخدام علاج البلاكونيل والذى يستخدم فى الاساس لعلاج مرض الملاريا ويتكون هذا الدواء من مادة hydroxy calcitriol، ووجد بعض الأطباء في الصين وبلدان أخرى أنه يؤثر في علاج  كورونا،


فى النهاية لا يوجد حاليا أي لقاح يساعد فى علاج كورونا  وفقا لموقع هيلث أفضل طريقة للوقاية من المرض هي تجنب التعرض لهذا الفيروس والذى ينتشر بشكل رئيسي من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل أو يعطس المصاب.
يمكن أن تهبط هذه القطرات في أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين أو الذين يمكن استنشاقهم في الرئتين.

بعيدا عن علاج كورونا اتخذ خطوات لحماية نفسك تتضمن التالي:

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة بعد أن تكون في مكان عام أو بعد نفخ أنفك أو السعال أو العطس.


إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة ، استخدم معقم لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل  كما يجب استخدام مطهرات فى العمل لقتل وتقليل الفيروسات أولا بأول. 

والقيام بارتداء الماسكات الطبية فى الأماكن المزدحمة بالمواطنين مثل المترو والقطارات والميادين وارتداء القفازات فى الأيدي للوقاية من فيروس كورونا إلى أن يتم تواجد لقاح فعال يساعد فى علاج كورونا . 

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