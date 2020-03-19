هل مرضى السرطان أكثر الأشخاص عُرضة للإصابة بـ فيروس كورونا ؟

بعض أنواع السرطان والعلاجات مثل العلاج الكيميائي يمكن أن تضعف جهاز المناعة لدى الشخص، وقد تزيد من خطر الإصابة بأي عدوى، بما في ذلك السارس CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب COVID-19 فيروس كورونا وذلك أثناء العلاج الكيميائي، يتعرض البالغون والأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة خطيرة، بما في ذلك السرطان، لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة من الأمراض المعدية مثل COVID-19 فيروس كورونا





وكشف موقع emergency أن فيروس كورونا ليس له لقاح محدد للوقاية أو منع الإصابة به، لذلك يجب على مرضى السرطان، اخذ الاحتياطات الكافية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو امراض الجهاز التنفسي مثل الانفلونزا، لأنهم الأكثر الأشخاص عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا





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الطرق التي يجب اتباعها مريض السرطان للوقاية من فيروس كورونا :





- تجنب التواجد في الأماكن ذات التجمعات المرتفعة.

- تجنب الاتصال غير الضروري بين الأشخاص مثل المصافحة والتقبيل.

- عدم لمس العينين والأنف والفم، فاليد يمكن أن تنقل فيروس كورونا من شخص آخر.

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- يمكن الحصول على لقاح الحماية من الأنفلونزا.

- تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجهاز المناعي.

- تجنب السفر لخارج البلاد.