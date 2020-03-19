AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل مرضى السرطان أكثر الأشخاص عُرضة للإصابة بـ فيروس كورونا ؟

الخميس 19/مارس/2020 - 09:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حياة عبد العزيز
بعض أنواع السرطان والعلاجات مثل العلاج الكيميائي يمكن أن تضعف جهاز المناعة لدى الشخص، وقد تزيد من خطر الإصابة بأي عدوى، بما في ذلك السارس CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب COVID-19 فيروس كورونا وذلك أثناء العلاج الكيميائي، يتعرض البالغون والأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة خطيرة، بما في ذلك السرطان، لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة من الأمراض المعدية مثل COVID-19 فيروس كورونا.

وكشف موقع emergency أن فيروس كورونا ليس له لقاح محدد للوقاية أو منع الإصابة به، لذلك يجب على مرضى السرطان، اخذ الاحتياطات الكافية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو امراض الجهاز التنفسي مثل الانفلونزا، لأنهم الأكثر الأشخاص عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا.

اقرأ ايضًا:

الطرق التي يجب اتباعها مريض السرطان للوقاية من فيروس كورونا :

- تجنب التواجد في الأماكن ذات التجمعات المرتفعة.
- تجنب الاتصال غير الضروري بين الأشخاص مثل المصافحة والتقبيل.
- عدم لمس العينين والأنف والفم، فاليد يمكن أن تنقل فيروس كورونا من شخص آخر.
- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.
- يمكن الحصول على لقاح الحماية من الأنفلونزا.
- تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجهاز المناعي.
- تجنب السفر لخارج البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يشبه الأنفلونزا.. أعراض فيروس كورونا القاتل.. ونصائح للحماية والوقاية

عميد معهد القلب السابق يكشف أسرارا جديدة عن الفيروس الغامض كورونا

9 أطعمة تحميك من الإصابة بـ فيروس كورونا

فيروس كورونا.. 15 نوع فاكهة ومشروبات تحميك منه.. وارتداء الكمامة هل يمنع انتقاله.. وطرق الوقاية من الإصابة

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

كلور وكحول وغسل الأيدي كل 3 ساعات.. طبيب يقدم روشتة للوقاية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام أيام رمضان الفائتة بأكثر من نية.. الإفتاء تجيب

مصابة بـ كورونا تحكي ما فعله الفيروس بها: جسدي يحترق

فيديوجراف| الحل البديل للوقاية من كورونا بعد نقص المطهرات

دعاء الاستعاذة من الأمراض وفيروس كورونا.. الأزهر ينصح بترديد 41 كلمة صباحا ومساء

المفتي السابق يكشف عن 10 كلمات لفك الكرب وصرف البلاء والسوء

عقب شرط ميسي.. باريس سان جيرمان يدرس ضم أحد نجوم برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها