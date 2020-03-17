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مرأة

آخر تقاليع الموضة.. الأظافر في زمن الكورونا .. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:18 م
الموضة في زمن الكورونا
الموضة في زمن الكورونا
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حياة عبد العزيز
مع انتشار الفيروس التاجي كورونا وذعر المواطنين منه، لإصابة الكثير من الأشخاص، أقرت الحكومة المصرية إجازة رسمية والعمل من المنزل للأمهات والسيدات الحوامل كنوع من الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المخيف.


وأثناء الإجازة اتجه بعض منهن إلى العناية الشخصية والاهتمام ببشرتهن، والبحث عن اتجاهات الموضة والجمال.


وظهر نوع جديد من موضة الأظافر على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بما يسمى «الأظافر في زمن الكورونا»، وهو استخدام للألوان الشائعة التي عرفت عن فيروس كورونا المستجد وهي اللون الأخصر.


إلا أن بعض الأبحاث الطبية عن فيروس كورونا المستجد على موقع «BOLDSKY»، أشارت إلى أنه يجب تقليم الأظافر أولا بأول كنوع من الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وإليكم الصور..
آخر تقاليع الموضة.. الأظافر في زمن الكورونا .. صور
آخر تقاليع الموضة.. الأظافر في زمن الكورونا .. صور
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