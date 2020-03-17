آخر تقاليع الموضة.. الأظافر في زمن الكورونا .. صور

مع انتشار الفيروس التاجي كورونا وذعر المواطنين منه، لإصابة الكثير من الأشخاص، أقرت الحكومة المصرية إجازة رسمية والعمل من المنزل للأمهات والسيدات الحوامل كنوع من الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المخيف.









وأثناء الإجازة اتجه بعض منهن إلى العناية الشخصية والاهتمام ببشرتهن، والبحث عن اتجاهات الموضة والجمال.









وظهر نوع جديد من موضة الأظافر على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بما يسمى «الأظافر في زمن الكورونا»، وهو استخدام للألوان الشائعة التي عرفت عن فيروس كورونا المستجد وهي اللون الأخصر.









أنه يجب تقليم الأظافر أولا بأول كنوع من الوقاية من فيروس كورونا المستجد. إلا أن بعض الأبحاث الطبية عن فيروس كورونا المستجد على موقع «BOLDSKY»، أشارت إلى





وإليكم الصور..