تحرك جديد لزيادة بدل العدوى للأطباء بعد انتشار كورونا

وجه رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الحكومة، ووزارة الصحة، لزيادة بدل العدوى للأطباء.





وقال النائب، في بيان، الخميس: "تشير التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية إلى أن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضة للعدوى بنسب تتجاوز 60% من غيرهم".





وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا، كشفت للعالم كله أن المتاعب التي يواجهها الطبيب تشمل خطرًا يهدد حياته، فالأطباء هم أكثر فئات المجتمع الذى يتعاملون طيلة الوقت مع أمراض معدية مثل "الإيدز، والكبد الوبائي B، والكبد الوبائي C" وغيرهم من الأمراض، ويعرضون حياتهم للخطر.





وأوضح أن بدل العدوى تم إقراره لأول مره سنة 1960 وآخر زيادة كانت عام 1995، تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات، ومازال بدل عدوى الأطباء من 19 إلى 30 جنيهاً فقط، على الرغم من وجود العديد من الأطباء الذين تعرضوا لإصابات مختلفة بسبب العدوي.



