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تعليم

جامعة حلوان تعلن آليات جديدة للتعليم عن بعد بكليات الفنون

الخميس 19/مارس/2020 - 03:02 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس الجاري، ولمدة 15 يومًا، فى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تجاوب الجامعة مع تفعيل هذه المنظومة جاء نتيجة استعدادات الجامعة الفعلية المسبقة لتطبيقها وتفعيل العمل  بمنظومة التحول الرقمى، وهو ما يمكن الاستفادة منه لدعم عملية الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات وطرح المقررات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. 



وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هذا يأتي في ظل خطة جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، لتفعيل منظومة التحول الرقمي لتحقيق وتوفير خطط التعليم عن بعد من شأنها توفير بديل للطلاب لتلقي محاضراتهم والتواصل مع اساتذتهم وكلياتهم وفقا لقرار تعطيل الدراسة طرحت كليات جامعة حلوان خططها البديلة للتعلم لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بنظام التعليم عن بُعد. 

وفي نفس السياق، أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أنه يجري الآن تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني وتم التواصل مع رؤساء الأقسام والمرشد الأكاديمي بالكلية والاتفاق على رفع جميع المقررات العلمية الدراسية النظرية والعمليه وتم عمل مجموعات لكافة المواد العلمية سواء على الواتس آب أو الفيس بوك وكافة وسائل التواصل، للتواصل بين السادة أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة و رفع  مقررات الفرق الدراسية بنسبة ٨٣٪ نظرا للطبيعة التخصصية للدراسة بالكلية.

و قد تنوعت وسائل التواصل بين الأساتذة والطلبة مابين فيديوهات يتم بثها على اليوتيوب، وكذلك جوجل كلاس روم،  فضلا عن رفع المواد العلمية على جوجل درايف كوسيلة للتواصل المباشر ويجري استخدام العديد من الوسائل والأساليب المباشرة للتواصل مع الطلبة، وتعد هذه الطرق هي آليات جديدة يجري حاليا توحيدها لرفع كافة المقررات بصورة إلكترونية. 

ومن جانبه أشار الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنيةـ ، إلى أنه بخصوص استكمال الدراسه عن بعد بكلية التربية الفنيه  فان الكليه تسعي لهذا الإجراء بعد إتخاذ القرار بمجلس الجامعه ونظرًا لطبيعة الكليه العمليه وقلة الأعداد فإن الدراسة ستتم عن بعد بأكثر من طريقه من خلال استخدام موقع الكليه وتحميل بعض المقررات النظرية عليه، مع تفاعل الطلبه وعضو هيئة التدريس من خلال مجموعات علي مواقع التواصل الاجتماعي كالواتساب أو فيسبوك لاتاحة تحميل بعض الفيديوهات و عمل المحاضره live  و تحميل بعض المواد النظريه pdf ايضا لسهولة تناولها. 

وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، أنه يتم العمل على توفير الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من استخدام الموقع الإلكتروني للكلية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب، كما تشمل خطة التعليم عن بعد تقديم المحاضرات إلكترونيًا لطلاب مرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الدراسات العليا  في تلك الفترة.

هذا وقد أعلن الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية عن إطلاق قناة على اليوتيوب لتعليم الطلاب عن بعد وذلك لمرحلة الدكتوراه والماجستير وكذلك مرحلة الدبلوم والفرقة التحضيرية وكافة الفرق الدراسية وذلك حتى يتمكن الطلاب من متابعة المناهج الدراسية لهم بالإضافة إلى تكوين مجموعات من الطلاب للتواصل المباشر مع السادة أعضاء هيئة التدريس.
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