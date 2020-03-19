إيران تعلن خطوة جديدة نحو 10 آلاف سجين

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إنه سيعفو عن عشرة آلاف سجين آخرين في محاولة فيما يبدو لمكافحة الفيروس التاجي الجديد ، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي يوم الخميس.

في وقت سابق ، أفرجت البلاد عن 85000 سجين في إجازة مؤقتة للحد من انتشار COVID-19 الذي قتل أكثر من 1000 شخص في إيران.

ويوجد في الشرق الأوسط حوالي 20.000 حالة إصابة بالفيروس ، معظمها في إيران أو مصدرها إيران.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ، كيانوش جاهانبور ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الفيروس يصيب 50 إيرانيًا في المتوسط ​​كل ساعة وأن "شخصًا يموت كل 10 دقائق".

نقل التلفزيون الرسمي عن غلام حسين الإسماعيلي المتحدث باسم القضاء قوله إن 10000 سجين - من بينهم عدد غير معروف من السجناء الذين تتعلق قضاياهم بامور سيا سية سيتم منحهم العفو بموجب مرسوم أصدره المرشد علي خامنئي بمناسبة عيد النوروز. ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ومن بين الذين تم الإفراج عنهم مؤقتًا نازانين زخاري راتكليف ، وهي مواطنة إيرانية بريطانية مزدوج الجنسية ، محتجزة منذ فترة طويلة بتهم انتقاد لإيران.