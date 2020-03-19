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رياضة

عبدالحق تناقش ترتيبات دوري مراكز الفتيات فور الانتهاء من أزمة فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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يسري غازي
عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية اجتماعًا مع محمد غريب المسئول عن تنظيم وإقامة دوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، حضره الدكتور عبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير كرة القدم النسائية، لوضع الترتيبات الخاصة لانطلاق دوري مراكز الشباب للكرة النسائية بعد الانتهاء من أزمة "كورونا".

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد الأندية التي من المقرر ان تشارك في المسابقة، بعد ان خاطب مسئول الوزارة 27 مديرية شباب، وتم إرسال موافقة مبدئية بمشاركة 46 فريقا من 12 محافظة حتى الآن على ان يستكمل مخاطبة مراكز الشباب الأخرى وتعميم خطاب المشاركة مجددًا للاستقرار على العدد النهائي الذي سيشارك في النسخة الأولى من دوري مراكز شباب الفتيات.

كما تم تحديد المرحلة السنية المقرر إشراكها، وهي من 16 وحتى 20 عاما وطريقة شكل الدوري الذي تقرر ان يكون من دور واحد، وإقامة تصفيات بالإضافة الى إختيار عدد لاعبات الفريق، وعمل حملات إعلامية بصفة مستمرة لتشجيع الفتيات علي ممارسة كرة القدم، خاصة ان البطولة تنظم لأول مرة في تاريخ كرة القدم النسائية.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق، أن ذلك يأتي في إطار سعيها للازدهار بالكرة النسائية، استكمالا لجهود اللجنة الخماسية التي شهد النشاط معها اهتماما إعلاميا وعودة المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية بعد غياب طويل.
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