استهداف رتل عسكري تركي في إدلب السورية وأنباء عن سقوط ضحايا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار عبوتين ناسفتين في رتل عسكري تابع للقوات التركية على طريق ال M4، غرب إدلب.





ونقل المرصد السوري عن مصادر خاصة قولها إن: "الاستهداف أسفر عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف القوات التركية كما تتوارد الأنباء عن مقتل جندي.





وبعد ذلك، توجهت أرتال عسكرية أخرى إلى مكان الاستهداف الذي تعرض له الجنود الأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي تزامنا مع قيام "القوات التركية" بتمشيط المنطقة، وسط اتهامات لـ "تنظيم حراس الدين" التابع لجماعات إرهابية مسلحة.





هذا، وقد أعلنت روسيا وتركيا أنهما اتفقتا على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية بعد أن خلفت الاشتباكات العشرات من الجنود الأتراك والسوريين في تصعيد خطير للعنف.





وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يؤدي وقف إطلاق النار هذا إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة.



