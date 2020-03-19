منعا لـ كورونا .. الداخلية تعقم مبانى أقسام الشرطة والسجون.. صور

قامت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، حيث دفعت الوزارة بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التى تشهد إرتيادًا جماهيريًا، شملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، وذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها.









يأتى ذلك إنطلاقًا من المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية والتى تراعى فيها إستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامتهم فى كل موقع شرطى يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية.



