تركيا.. وفاة قائد عسكري سابق بفيروس كورونا.. ووضع أسرته بالحجر الصحي

أعلن مستشفى في إسطنبول، عن وفاة القائد السابق للقوات البرية التركية، آيتاتش يالمان، نتيجة إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19".





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، كان هناك تكهنات بشأن وفاة القائد السابق والتي استمرت يوما، إذ قال صحفي تركي إن آيتاتش يالمان توفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا ولم يصدر أي بيان لكن تم تأكيد الخبر رسميا في وقت لاحق.





وذكر الصحفي صايجي أوزترك، إن يالمان، أصيب بحالة من الإعياء خلال ممارسته للرياضة في أحد الصالات الرياضية في مدينة إسطنبول، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، ثم نقل بعدها إلى مستشفى أكاديمية جولهانه العسكرية، ليلفظ فيها أنفاسه الأخيرة، عن عمر يناهز 80 عامًا.





وأكد أنه تم وضع زوجته وشقيقته بالحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهما بـ كورونا.





وصدر بيان عن كبير الأطباء في أكاديمية جولهان الطبية العسكرية (GATA) اليوم الخميس، قال فيه: "لقد تأكد أن الجنرال آيتاتش يالمان توفي بسبب فيروس كورونا".





وسجلت تركيا حتى الآن، 3 وفيات بفيروس كورونا، و191 حالة إصابة مؤكدة به.