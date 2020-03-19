كارتيرون يطالب مسؤولي الزمالك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بالزمالك اشترط التعاقد مع مهاجم أجنبي.





وأضاف المصدر أن طلب المدير الفني للفريق بشرط وهو الموافقة على رحيل مصطفى محمد واحترافه في الموسم المقبل.





يأتي هذا بعد العروض العديدة التي وصلت للاعب في وقت سابق تأجيل الملف برمته لنهاية الموسم للحاجة إليه.





وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك بعدم رحيل مصطفى محمد قبل استقدام المهاجم الجديد حتى لا يتأثر الفريق بشكل سلبي بسبب أهمية مصطفى من الناحية الفنية والاعتماد عليه بشكل أساسي بالإضافة إلى عدم توافر بدائل بالشكل المطلوب في الخط الهجومي.





وتلقي مصطفى محمد بعض العروض الخارجية وأبرزها من رينجرز الاسكتلندي لكن إدارة الزمالك أجلت الأمر برمته لنهاية الموسم الجاري للحفاظ على تركيز اللاعب والارتباطات الهامة فيما تبقى من الموسم.