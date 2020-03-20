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برلمان

برلماني يطالب المواطنين بدعم الإجراءات الاحترازية للحكومة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، المواطنين بالالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أكدت عليها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وأن يكونوا على قدر المسؤولية وعدم الاستخفاف بالإرشادات الطبية حفاظًا علي الصحة العامة، مشيرًا إلي أن الاجراءات الحكومية جاءت حرصًا علي الصحة العامة بما يستلزم أن يكون الجميع علي قدر المسئولية. 

وأكد "الكومي"، في تصريحات له، أهمية التزام الأمهات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لاسيما وإلزام ابنائهم المنازل، مؤكدًا أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس لا يعني أنها إجازة للطلاب للتنزهه فى الحدائق والنزول إلي الشوارع.

ودعا نائب "مستقبل وطن"، إلي عدم الأنسياق وراء الشائعات التي تحاول القوى الكارهة والتي كانت أخرها حول أعداد المصابين في مصر، مشيرًا إلي أن الهدف من تلك الشائعات خلق حالة من الفزع والرعب في نفوس المواطنين وضرب وحدته الشعب وتكاتفه في هذه اللحظات الحيوية، في حين أن الحكومة تتعامل بشفافية متناهية مع الفيروس منذ البداية سواء فيما يتعلق بأي إصابات أو اشتباهات.
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