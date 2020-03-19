"مستقبل وطن" يواصل حملة لتطهير الأماكن العامة ودور العبادة في كفر الشيخ.. صور

انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





نظم حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، بإشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، حملة لتطهير وتعقيم الأماكن العامة، و المساجد، والمدارس، والمصالح الحكومية، بمدينة كفرالشيخ، وبرج البرلس.





وقال المحاسب أحمد جعفر امين التنظيم، إنه جرى تكوين فرق من شباب الحزب، قاموا بتطهير وتعقيم مكتب البريد الرئيسى، وحديقة الخالدين، وأحد المساجد الكبرى، وأحد البنوك، والوحدة المحلية، وقصر الثقافة، ومديرية التربية والتعليم، وموقف سرفيس سخا، ومحطة القطار، وواجهة عمارات سكنية وغيرها من الاماكن، بالإضافة إلى توزيع كمامات على عدد من المواطنين.





وأشار أمين التنظيم إلى أنه تم أيضا تطهير وتعقيم مساجد مدينة برج البرلس، والمركز الطبى، والملعب الثلاثى بالمدينة.





وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.





وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمى والمجتمعى الذى يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.





ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".



