حملة مكبرة لمصادرة الشيشة بالسنبلاوين .. تفاصيل

شنت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الرئيسية ومصادرة الشيش من الكافيهات و التنبيه بغلق المنشأة السابعه مساء بنطاق مدينة السنبلاوين.





‏‎جاءت الحملة تحت إشراف اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بقيادة العميد وائل الشربينى، مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد، والرائد محمود يعقوب واستهدفت مدينة السنبلاوين، وتمكنت من إزالة كل الإشغالات والمخالفات ومصادرة جميع الشيش الموجودة بنطاق المدينة.





‏‎وأسفرت الحملة عن تحرير ٣١٠ محاضر متنوعة ومصادرة ٨٩٦٥ مضبوطة وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة، وفتح عدد من الشوارع الرئيسي وإزالة التعديات عن حرم الطريق و مصادرة جميع الشيش بالمقاهى ، إضافة الى اغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية.







