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محافظات

حملة مكبرة لمصادرة الشيشة بالسنبلاوين .. تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الرئيسية ومصادرة الشيش من الكافيهات و التنبيه بغلق المنشأة السابعه مساء بنطاق مدينة السنبلاوين.

‏‎جاءت الحملة تحت إشراف اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بقيادة العميد وائل الشربينى، مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد، والرائد محمود يعقوب واستهدفت مدينة السنبلاوين، وتمكنت من إزالة كل الإشغالات والمخالفات ومصادرة جميع الشيش الموجودة بنطاق المدينة.

‏‎وأسفرت الحملة عن تحرير ٣١٠ محاضر متنوعة ومصادرة ٨٩٦٥ مضبوطة وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة، وفتح عدد من الشوارع الرئيسي وإزالة التعديات عن حرم الطريق و مصادرة جميع الشيش بالمقاهى ، إضافة الى اغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية.


‏‎يذكر ان ذلك  يأتى فى إطار الخطة التى وضعها اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بهدف إعادة الانضباط لشوارع محافظة الدقهلية وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين ومصادرة الشيشة للحد من انتشار فيروس كورونا.
حملة مكبرة لمصادرة الشيشة بالسنبلاوين .. تفاصيل
حملة مكبرة لمصادرة الشيشة بالسنبلاوين .. تفاصيل
حملة مكبرة لمصادرة الشيشة بالسنبلاوين .. تفاصيل
حملة مكبرة لمصادرة الشيشة بالسنبلاوين .. تفاصيل
حملة مكبرة لمصادرة الشيشة بالسنبلاوين .. تفاصيل
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