أحمد موسى يخصص حلقة استثنائية اليوم لمتابعة قرارات الحكومة.. فيديو

يخصص الإعلامى أحمد موسى حلقة استثنائية اليوم، من
برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدي البلد"، لمتابعة قرارات إغلاق المطاعم و
الكافيهات و المراكز التجارية وإغلاق الأندية ومراكز الشباب، الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وسيناقش الإعلامى أحمد موسى فى حلقته الاستثنائية اليوم الخميس، " لماذا استثنى قرار رئيس الحكومة المخابز والصيدليات والسوبر ماركت وخدمات الدليفري" من الاغلاق.
كما سيوضح أحمد موسي خلال الحلقة " لماذا حدد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الفترة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا".
وجاء فى برومو حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتى" أن هناك قرارات مهمة و لحظات مصيرية، وأن الحرب مستمرة ضد فيروس كورونا.