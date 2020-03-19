أحمد موسى يخصص حلقة استثنائية اليوم لمتابعة قرارات الحكومة.. فيديو

يخصص الإعلامى أحمد موسى حلقة استثنائية اليوم، من برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدي البلد"، لمتابعة قرارات إغلاق المطاعم و الكافيهات و المراكز التجارية وإغلاق الأندية ومراكز الشباب، الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





وسيناقش الإعلامى أحمد موسى فى حلقته الاستثنائية اليوم الخميس، " لماذا استثنى قرار رئيس الحكومة المخابز والصيدليات والسوبر ماركت وخدمات الدليفري" من الاغلاق.





كما سيوضح أحمد موسي خلال الحلقة " لماذا حدد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الفترة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا".





وجاء فى برومو حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتى" أن هناك قرارات مهمة و لحظات مصيرية، وأن الحرب مستمرة ضد فيروس كورونا.





تواصل الحكومة المصرية جهودها، نحو الإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا، وذلك بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها تقليل التخالط بين المواطنين، مما يكون له الآثار الإيجابية فى نقل العدوى والمرض.



