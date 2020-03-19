AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يخصص حلقة استثنائية اليوم لمتابعة قرارات الحكومة.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 07:05 م
الإعلامى أحمد موسي
الإعلامى أحمد موسي
Advertisements
البهي عمرو

يخصص الإعلامى أحمد موسى حلقة استثنائية اليوم، من برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدي البلد"، لمتابعة قرارات إغلاق المطاعم و الكافيهات و المراكز التجارية وإغلاق الأندية ومراكز الشباب، الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


وسيناقش الإعلامى أحمد موسى فى حلقته الاستثنائية اليوم الخميس، " لماذا استثنى قرار رئيس الحكومة  المخابز والصيدليات والسوبر ماركت وخدمات الدليفري" من الاغلاق.


كما سيوضح أحمد موسي خلال الحلقة " لماذا حدد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الفترة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا".


وجاء فى برومو حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتى" أن هناك قرارات مهمة و لحظات مصيرية، وأن الحرب مستمرة ضد فيروس كورونا.


تواصل الحكومة المصرية جهودها، نحو الإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا، وذلك بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها تقليل التخالط بين المواطنين، مما يكون له الآثار الإيجابية فى نقل العدوى  والمرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: مصر تعاملت بشكل جيد مع أزمة فيروس كورونا ..فيديو

بيقولوا تميم مصاب بكورونا.. أحمد موسى: مصر اتخذت قرارا صائبا بمنع دخول القطريين.. فيديو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اطمأنوا الدولة اتخذت إجراءات احترازية.. وزير الرياضة يكشف حقيقة إلغاء الدوري

توك شو.. تعرف على خسائر الدولة بسبب كورونا.. أحمد موسى يعلن الطوارئ لمواجهة الفيروس

حيلة شيطانية للإفراج عن القتلة.. أحمد موسى: صحة الإخوان فى سجون مصر أفضل من الموجودين في الخارج

وزير القوى العاملة: خضعت لفحص فيروس كورونا اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

نتائج مبشرة.. تعرف على المضاد الشافي من فيروس كورونا

وزير الأوقاف يصدر قرارات جديدة بشأن صلاة الجمعة غدًا.. تعرف عليها

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

أبرزهم نافعة والغزالي وعبد العظيم.. ننشر أسماء المخلى سبيلهم من نيابة أمن الدولة اليوم

التفاصيل الكاملة لتعاقد وليد سليمان الجديد مع الأهلي

فيديو شرب الديتول يثير غضب رواد مواقع التواصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يناشد الصيادلة بعدم صرف علاج الملاريا الشافي لكورونا لهذا السبب

هنتعشى إيه النهارده.. سجق بالخضار دايت مع طبق السلطة الصحي

نتائج مبشرة.. تعرف على المضاد الشافي من فيروس كورونا