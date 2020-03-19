خالد الغندور يهنئ نجله بعيد ميلاده عبر إنستجرام

وجه خالد الغندور لاعب نادى الزمالك السابق رسالة تهنئة لـ نجله بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له السعادة والتوفيق بمستقبله.





ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " عددا من الصور لنجله وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يا يوسف".





يأتي هذا في ظل توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين كإجراء احترازي تحسبا لمنع انتشار فيروس كورونا.





وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون قرر منح اللاعبين راحة ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الجمعة المقبل، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل.





وعلى صعيد آخر، قرر الجهاز الطبي للفريق الأول برئاسة الدكتور محمد أسامة تعقيم وتطهير غرفة خلع الملابس وغرف الاجتماعات الخاصة بالفريق والجيم الخاص باللاعبين وطلب ضرورة وضع المطهرات في مختلف الأماكن التي يستخدمها اللاعبون وأفراد الجهاز الفني.







