تسريح موظفين ووقف وسائل النقل.. قرارات جديدة لـ الرئيس الجزائري لمكافحة كورونا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عددًا من الإجراءات للحد من نفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، أصدر تبون، عددًا من القرارات خلال اجتماعه مع الحكومة، وكان منها وقف وسائل النقل وتسريح 50 % من الموظفين وخاصة النساء وغلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى.





ونشرت الصحيفة القرارات التي اتخذها تبون وهي، وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات، تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، و تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، وسوف يتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن رئيس الوزراء، و غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.





ولفتت الصحيفة إلى أن تطبيق هذه الاجراءات سيجري ا بتداء من يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا حتى 4 أبريل المقبل، ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.





كما أمر بضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية، و تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.





كما قرر تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا فيورس (Covid.19)، تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة، و تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.





ودعا تبون المواطنات والمواطنين إلى الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء، وأمر مصالح الأمن بالتشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن.