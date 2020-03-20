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محافظات

10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:05 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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ايمن محمود

 اتخذت اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح العديد من الإجراءات لمواجهة الفيروس  نرصدها فيما تالى : 

1- ايقاف حركة سير أتوبيسات نقل المعلمين لإدارات ومرسي مطروح والنجيلة وبراني والضبعة طوال مدة تعليق الدراسة  وذلك حفاظا علي صحة وأروح المعلمين الذين يستقلون تلك الاتوبيسات يوميا للذهاب الي مدارسهم بتلك الإدارات التعليمية منعا للتجمعات .

2-. تعليق كافه انشطة معمل اللغات بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا  والدراسة بالجامعات مع تفعيل الدراسة عن بعد.

3-تكثيف الحملات لمنع أي تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أي أنشطة أخري غير مرخص بها .
 
4- تعقيم  ١٨٠ مسجدا بالمجهودات الذاتية بمرسي مطروح مطروح وسيوة والنجيلة والحمام وسيدي عبد الرحمن والعلمين  مع استكمال  اعمال التعقيم   لجميع المساجد.

 5-تكثيف أعمال الرش الضبابي ومكافحة البعوض  الناقله للأمراض بنطاق مركز ومدينة سيوة  لمناطق (السوق - تابة الكبيرة- تابة المدرسة)
 
6- رش وتطهير  كافة المدارس والمنشآت  العامة  وقسام الشرطة  ، موقف نقل الركاب الداخلي وموقف أتوبيس غرب الدلتا ودورات المياه العمومية .

7-تكثيف الحملات  الليلية لمنع استخدام الشيشة بالمقاهي منعًا لانتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.

8-توزيع المنشورات التوعوية عن فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه 

9- إصدار  مشروع المواقف الموحده بمطروح  أمر اداري يلزم  مالكي السيارات والسائقين بتعقيم وتطهير السيارات قبل اي رحله للمحافظات المجاورة.

10-فتح باب التطوع امام الشباب من أبناء مطروح بمدن المحافظة المختلفة  لمواجهة خطر فيروس كورونا  لتنظيم أنفسهم في كافه مراكز ومدن المحافظه للقيام بواجبهم  والتواصل مع كل الجهات المعنية.
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
10 إجراءات من محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا
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