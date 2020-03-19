الأزهر: امتحانات المعاهد ستكون في موعدها ومن كل المنهج

ناشد قطاع المعاهد الأزهرية، بضرورة دخول جميع الطلاب على جروبات التواصل الإجتماعي "الواتساب" الخاصة بالمعلمين وكذلك صفحات المعاهد والمناطق الأزهرية لمتابعة ما ينشر عليها من شرح الدروس المتبقية خلال فترة تعليق الدراسة.





وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات ستكون في موعدها وفي كامل المنهج.





وأشارت إلى أن الطالب عليه أن يخطر المعهد باشتراكه في احدى وسائل التواصل وتسجيل ذلك بالمعهد فورا ويقوم كل معهد بالتواصل مع المنطقة في ذلك بعد التأكد من المعهد باشتراك جميع الطلاب واثبات ذلك.







