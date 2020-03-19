الأوقاف تكشف حقيقة منع صلاة الجمعة بسبب كورونا.. فيديو

أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه حتى هذه اللحظة لم تأمر وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة مؤكدا أنه اذا تم اكتشاف ما يدعو لمنع صلاة الجمعة ستقوم الوزارة بذلك.





وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم عبر فصائية on e أنه اذا كان هناك بعض المواطنين مصابين بنزلات البرد عليهم عدم الذهاب إلى المسجد كاجراء احترازي ووقائي وحماية للجميع.





وتابع المتحدث بأسم وزارة الأوقاف أنه من الواجب على أي شخص مصاب بالكورونا عدم الذهاب إلى المسجد مؤكدا أنه اذا ذهب لأداء الصلاة بالمسجد فهو اثم.





وأشار الدكتور أحمد القاضي أنه لا حرج على أي شخص يؤدي الصلاة بالمنزل في ظل الظروف الراهنة ومن الممكن أن يؤدي الصلاة مع أهل بيته.



