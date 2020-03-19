أحمد موسى منفعلا: فضوا الشوارع يا ناس فيروس كورونا ده تسونامي.. فيديو

نصح الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بضرورة التواجد داخل المنازل وتقليل التواجد في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فيروس كورونا كشف الوضع الصحي في دول العالم الأول وفيروس كورونا تسونامي ضرب العالم بأكمله وكشف الدول العظمى .





وتابع أحمد موسى موجها حديثه للمشاهدين،:" فضوا الشوارع، و تواجد المواطنين في شوارع الموسكي في زحام شديد ده تهريج ونكون عرضة لانتقال فيروس كورونا بين الجميع بكثرة ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدولة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والامر بين أيدي المواطنين وعلى المواطنين تقليل التواجد في الشارع".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الصحة أعلنت عن اكبر حصيلة إصابات في مصر ب 46 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر اليوم ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 256 وعدد 7 حالات وفاة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أخطر اسبوعين في مواجهة فيروس كورونا هو الاسبوع الثاني والثالث في التصاعد في حالات فيروس كورونا".