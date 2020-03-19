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توك شو

أحمد موسى منفعلا: فضوا الشوارع يا ناس فيروس كورونا ده تسونامي.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 10:53 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
نصح الإعلامي أحمد موسى،  المواطنين بضرورة التواجد داخل المنازل وتقليل التواجد في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  فيروس كورونا كشف  الوضع الصحي في دول العالم الأول وفيروس كورونا تسونامي ضرب العالم بأكمله وكشف الدول العظمى .

وتابع أحمد موسى موجها حديثه للمشاهدين،:" فضوا الشوارع، وتواجد المواطنين في شوارع الموسكي في زحام شديد ده تهريج ونكون عرضة   لانتقال فيروس كورونا بين الجميع بكثرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والامر بين أيدي المواطنين وعلى المواطنين تقليل التواجد في الشارع".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الصحة أعلنت عن اكبر حصيلة إصابات في مصر ب 46  حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر اليوم ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 256 وعدد 7 حالات وفاة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"   أخطر اسبوعين في مواجهة فيروس كورونا هو الاسبوع الثاني والثالث في التصاعد في حالات فيروس كورونا".
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